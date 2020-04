L’expert en chef américain évoque un possible début de déconfinement en mai

L’économie américaine pourrait redémarrer graduellement en mai, a estimé dimanche l’expert en chef de la Maison Blanche Anthony Fauci. Il reste toutefois très prudent, alors que la pandémie de coronavirus semble approcher de son pic aux États-Unis.

Fin mars, le président Donald Trump avait assuré qu’il « adorerait » voir une partie des États-Unis sortir du confinement pour les célébrations de Pâques. Mais, ce week-end, le pays restait à l’arrêt et de nombreuses églises étaient désertes en raison des restrictions mises en place pour endiguer l’épidémie qui a fait plus de 20.000 morts.

« Nous espérons que d’ici la fin du mois, nous pourrons voir ce qu’il se passe et si des éléments nous permettent de redémarrer prudemment et en sécurité » dans certaines régions du pays, a expliqué sur CNN le docteur Anthony Fauci. « S’il y en a, on y va. Sinon, on continue à se calfeutrer », a ajouté le directeur de l’Institut américain des maladies infectieuses, qui représente la communauté scientifique dans le groupe de travail mis en place par Donald Trump pour lutter contre le Covid-19. Décider d’un retour à la normale du pays après la fermeture brutale d’une partie de l’économie, « ce n’est pas comme rallumer une lampe », a-t-il souligné.

17 millions d’inscrits au chômage

Donald Trump prône un redémarrage de l’activité le plus vite possible, alors que les licenciements ont explosé avec 17 millions de salariés inscrits aux allocations chômage. Le locataire de la Maison Blanche doit lancer dans les jours à venir un groupe de travail sur les modalités d’une reprise de la première économie mondiale, même si la décision de mettre fin au confinement revient finalement aux gouverneurs des différents Etats et aux collectivités locales.

Anthony Fauci s’est dit optimiste sur un prochain repli de l’épidémie, notamment dans l’Etat de New York, épicentre de la maladie avec plus de 9.000 morts, soit près de la moitié des décès enregistrés dans le pays.