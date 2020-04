Voici les gestes de précaution qui doivent aussi être effectués à la maison

Pour limiter les risques de propagation de Covid-19, les gestes de précaution doivent également être effectués à domicile, rappelle l’Académie nationale de médecine en France dans un communiqué. Si ces mesures visent essentiellement les risques de propagation entre personnes, la contamination par objets interposés n’est pas non à négliger, souligne la société savante.

Maintenir une distance d’un mètre entre chaque individu, éternuer dans son coude, se laver les mains avant de sortir et en rentrant à la maison… Martelés depuis plusieurs mois, les gestes pour se protéger du Covid-19 font désormais partie intégrante de notre quotidien. Mais ces mesures de précaution ne doivent pas s’arrêter à la maison en particulier dans les familles avec des enfants, rappelle un communiqué de l’Académie nationale de médecine diffusé mercredi 8 avril.

Aération et lavage de mains

L’Académie rappelle qu’il est essentiel de se couvrir la bouche et le nez en cas de toux ou d’éternuement (de préférence avec un mouchoir en papier à jeter immédiatement après utilisation), de se laver immédiatement les mains avant de toucher quoi que ce soit, ainsi que d’aérer son logement au moins 20 minutes matin et soir et pendant le ménage.

Concernant le lavage des mains, des règles strictes d’hygiène doivent être prises en compte, comme le fait de privilégier du savon liquide (plus hygiénique que le savon en pain) et de se frictionner les mains pendant au moins 20 secondes en incluant le bout des doigts, les espaces interdigitaux, les ongles et les poignets.

« Le respect de ces règles réduit considérablement le risque de transmettre ou de contracter le virus au sein de la maisonnée, il protège aussi de la transmission d’autres virus (grippe, rhume, gastro-entérites…) et de bactéries pathogènes », insiste la société savante.

Concernant les courses



Attention également aux objets du quotidien, alerte le communiqué, qui souligne la nécessité d’un lavage de mains après avoir défait et jeté les emballages des courses du jour. Les surfaces de la maison fréquemment touchées telles que les poignées de porte, les téléphones portables, les télécommandes et les claviers et les souris d’ordinateur doivent également être régulièrement désinfectées avec des lingettes imprégnées d’alcool à 70% ou d’eau de javel diluée.

« Bien qu’il n’existe pas d’argument suggérant que la nourriture soit une voie de transmission du SARS-CoV-2, il est prudent de laver les fruits et les légumes, à moins de les cuire », préconise également l’Académie.

Des experts de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, (Anses) formulent eux aussi des recommandations dans un communiqué, visant à limiter les risques de toxi-infections alimentaires, afin d’éviter que la période de confinement fournisse du travail supplémentaire aux professionnels de santé dans le contexte de l’épidémie de Covid-19.

L’agence gouvernementale recommande entre autres de retirer les suremballages des aliments (par exemple les cartons autour des yaourts) pour empêcher la contamination des aliments par les micro-organismes qui peuvent se trouver sur ces surfaces. L’Anses conseille également d’éviter le contact direct et indirect entre les aliments crus et les aliments cuits dans le réfrigérateur.