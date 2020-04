Un masque transparent pour aider les personnes mal-entendantes

Le port du masque pourrait bien se généraliser afin de freiner l’épidémie de coronavirus. Cela ne va pas sans poser problème aux personnes malentendantes, qui ont l’habitude de lire sur les lèvres de leurs interlocuteurs pour comprendre une conversation.

Ashley Lawrence est étudiante à l’université du Kentucky (États-Unis). Elle compte devenir éducatrice pour personnes sourdes et malentendantes. Le fait de voir de plus en plus de personnes porter un masque l’a interpellé, alors que ce dispositif est un problème pour les personnes qui lisent sur les lèvres de leurs interlocuteurs pour les comprendre.

Ashley Lawrence a donc eu l’idée de développer des masques transparents. Ils permettent aux personnes qui les portent de ne pas transmettre pas le virus au cas où elles en seraient porteuses, tout en laissant la possibilité aux personnes malentendantes de lire sur leurs lèvres. De façon plus générale, ce dispositif permet à tout un chacun de mieux décrypter les émotions de la personne qui porte un masque, ce qui n’est pas toujours simple avec un masque classique qui couvre le nez et la bouche.

Elle a lancé une campagne de collecte de fonds afin de pouvoir acheter plus de matériel et coudre plus de masques.