Recette : Millefeuilles craquant aux fraises

Pour 6 à 8 personnes – Préparation : 1h – Cuisson : 30min – Réfrigération : 1h

· 500 g de fraises Mara des Bois (ou un mélange de variétés)

· 1/2 L de lait

· 1 gousse de vanille

· 3 œufs

· 75 g de sucre

· 30 g de Maïzena

· 40 g de farine

· 50 g de beurre

· 20 cl de crème liquide entière

· 30 g de sucre vanillé (4 sachets)

· 100 g de mascarpone

· 1/2 cuillère à soupe d’arôme d’amande amère

· 15 feuilles de brick

· 50 g de beurre fondu (pour les feuilles de brick)

· Sucre glace

– Commencer par faire chauffer le lait avec la gousse de vanille fendue en deux et égrainer. Ajouter la moitié du sucre et porter à ébullition. Battre les œufs avec le sucre restant, ajouter la farine et la Maïzena puis mélanger. Lorsque le lait est bouillant, retirer la gousse de vanille et verser le lait sur les œufs tout en fouettant puis transvaser dans une casserole. Reporter le tout à ébullition tout en fouettant.

– Ajouter petit à petit le beurre en morceaux. Une fois le beurre incorporé, verser la crème pâtissière dans un bol, filmer en mettant en contact le film alimentaire et la crème puis placer au frais.

– Préchauffer le four à 180 °C. Tailler les feuilles de brick en cercles de la taille d’une assiette (20 à 22 cm). Les badigeonner de beurre de chaque côté, saupoudrer de sucre glace et les placer 3 par 3 sur une grille allant au four puis enfourner 5 min. Retourner les paquets et laisser 5min de plus. Retirer du four et laisser refroidir.

– A l’aide d’un batteur, monter la crème en chantilly avec le sucre vanillé, ajouter le mascarpone et l’arôme d’amande amère, mélanger puis incorporer délicatement cette préparation à la crème pâtissière.

– Pour le montage, disposer sur votre plat un paquet de feuilles de brick. Ajouter un peu de préparation chantilly/crème pâtissière ; disposer par-dessus quelques fraises et recommencer l’opération en terminant par les feuilles de brick.

– Vous pouvez décorer le dessus avec du sucre glace, quelques fraises et des feuilles de menthe.