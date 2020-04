Confinement : les recettes ratées à l’honneur sur Twitter

Le lockdown donne à beaucoup des envies de cuisine. Au Royaume-Uni, des cuisiniers amateurs partagent le résultat de leurs créations sur les réseaux sociaux. Une manière pour eux de faire connaitre leurs talents? Pas vraiment, au vu des photos publiées!

Il faut savoir faire preuve d’autodérision quand on se lance dans la cuisine sans avoir l’habitude de manier plats et casseroles. La publication d’une cuisinière débutante a connu franc succès sur les réseaux sociaux ce week-end.

i've just made, what might possibly be, the world's most failed banana bread. if i had feral goats living in my backyard, i would hesitate to feed it to them.

i will not be taking any questions at this time. thank you for respecting my privacy.

— hend amry (@LibyaLiberty) April 12, 2020