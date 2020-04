Le commentaire de Justin Timberlake sur la parentalité qui ne passe pas

Confinement oblige, Justin Timberlake et Jessica Biel passent toutes leurs journées avec leur fils de cinq ans. Une situation qui ne réjouit pas tellement le chanteur.

«On se plaint surtout du fait qu’être parent 24 heures sur 24 n’est pas humain!» Ce commentaire de Justin Timberlake sur son confinement à la maison ne passe pas. Il constate que lui et sa femme, tout comme leur fils, auraient bien besoin de passer un peu de temps loin les uns des autres. «Parfois il a un de ces regards… Et je lui dis: ‘Ok, c’est bon, on prend 20 minutes de pause’», a-t-il expliqué dans une interview à la radio.

La remarque a fait rire les autres invités de l’émission. Sur les réseaux sociaux, en revanche, elle a été diversement accueillie. « Vous avez un enfant et des millions de dollars, je vais devenir folle », « Justin Timberlake qui se plaint d’être coincé dans un manoir, et qui trouve qu’être ‘parent 24 heures sur 24 n’est pas humain’. Alors que je travaille comme infirmière, et que j’essaie de passer du temps avec mes enfants tout en espérant ne pas transmettre ce virus à ma famille », lit-on sur Twitter.

you guys have one kid and millions of dollars i'm going to lose it pic.twitter.com/3qmkJdKbXu — Sophia Benoit (@1followernodad) April 9, 2020

I’m parenting a toddler by myself, trying to simultaneously do that and work from home, and somehow expected to hold it together while my income was cut by 75%. I sincerely want them both punched in the face immediately. — krp (@KayArePea) April 9, 2020