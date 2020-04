Le pape propose d’annuler la dette des pays pauvres

Le pape François a donné sa bénédiction «Urbi et orbi» du dimanche de Pâques à l’intérieur d’une basilique Saint-Pierre quasi vide, sans l’acclamation des 70.000 fidèles venus l’an dernier l’écouter et le saluer en plein air.Dans un monde «opprimé par la pandémie, qui met à dure épreuve notre grande famille humaine», il a appelé à répondre par «la contagion de l’espérance». Il a souhaité «que soient relâchées les sanctions internationales qui empêchent aux pays qui en sont l’objet de fournir un soutien convenable à leurs citoyens» et appelé à la solidarité internationale «en réduisant, si non carrément en annulant, la dette qui pèse sur les budgets des pays les plus pauvres».