Ce bulletin météo va vous aider à respecter le confinement!

Après 22 jours d’absence de pluie enregistrés à Uccle où est situé l’Institut royal de météorologie (IRM), ce dernier prévoit enfin l’arrivée de précipitations ce dimanche en fin de journée. Cela rendra peut-être le confinement un peu moins frustrant.



Demain matin, une perturbation de faible activité transitera sur le pays du nord au sud, avec une nébulosité généralement abondante. Dans l’après-midi, le temps deviendra sec avec de larges éclaircies sur la plupart des régions. Il fera frais avec des maxima de l’ordre de 7°C en Hautes Fagnes, 11°C dans le centre et 14°C dans l’extrême sud du pays. Le vent de nord-nord-est sera modéré à localement assez fort dans l’intérieur avec des rafales jusque 55 km/h. Mardi, il fera toujours frais mais sec sous un ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux.

A partir de mercredi, il fera à nouveau plus chaud et plus ensoleillé. De quoi faire plaisir à tout le monde, mais… rendre le confinement toujours plus difficile à supporter.