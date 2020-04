Lady Gaga en dit plus sur le concert «One World: Together at Home»

Des dizaines d’artistes ont répondu à l’appel de Lady Gaga. Elton John, Paul McCartney, Stevie Wonder, Billie Eilish, ou encore Chris Martin participeront à son grand concert mondial pour soutenir le personnel de santé autour du monde.

La soirée « One World: Together at Home », sera retransmise en live sur YouTube, Facebook, Instagram, Twitter et Apple TV samedi prochain. « Nous voulons mettre en lumière la gravité de ce mouvement culturel historique et sans précédent », a expliqué Lady Gaga lors d’une conférence de presse de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). « Et nous voulons célébrer et encourager le pouvoir de l’esprit humain. »

Une levée de fonds

En parallèle à la préparation de cette soirée, Lady Gaga est parvenue à lever des dizaines de millions de dollars pour soutenir l’OMS dans la recherche d’un traitement contre le Covid-19.

La soirée de samedi prochain, en revanche, ne vise pas à collecter des fonds. « Laissez votre porte-feuille de côté, asseyez-vous, et appréciez le spectacle », a annoncé Lady Gaga.