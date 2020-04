Le coronavirus contaminerait l’air jusqu’à 4 m autour d’un malade

Le nouveau coronavirus SARS-CoV-2 contamine à la fois les surfaces et l’air à proximité des patients, et jusqu’à quatre mètres d’eux, selon une étude réalisée dans un hôpital de campagne de Wuhan et publiée vendredi par les Centres américains de prévention et de contrôle des maladies (CDC).

Une limite importante de l’étude, publiée par la revue des CDC Emerging Infectious Diseases, est que le test employé permet de détecter la présence du virus, mais pas la quantité de virus viable. Autrement dit, ce n’est pas parce que le virus éjecté dans l’air par les éternuements ou respirations des patients peut voler jusqu’à quatre mètres, que ces particules seront en quantité suffisante pour infecter quelqu’un.

Une étude menée dans un hôpital de Wuhan

Les chercheurs chinois ont réalisé des prélèvements dans un service de réanimation (15 patients) de l’hôpital de campagne Huoshenshan de Wuhan entre le 19 février et le 2 mars, ainsi que dans un service de soins généraux avec des malades moins graves (24 patients). Il s’agit de l’hôpital préfabriqué qui avait été construit en 10 jours par une armée d’ouvriers au début de l’épidémie dans la ville. Les prélèvements ont été faits sur les sols, les souris d’ordinateurs, les poubelles, les rambardes des lits, les masques des patients, les équipements de protection des soignants, les bouches d’aération, ainsi que dans l’air des chambres à plusieurs endroits.

Le virus distribué dans l’air et sur les objets

« Le SARS-CoV-2 était largement distribué dans l’air et sur la surface d’objets dans les services de réanimation et de soins généraux, ce qui implique un risque potentiellement élevé de contamination pour les personnels soignants et les autres contacts proches », écrivent les chercheurs. Les zones les plus contaminées étaient près des patients en soins intensifs. Les objets les plus contaminés étaient les souris, suivies des poubelles et des lits et poignées de portes. Mais la moitié des semelles des chaussures du personnel soignant avait également des traces de virus.

Désinfecter les chaussures et les masques

« Nous recommandons fortement aux personnes de désinfecter les semelles de leurs chaussures avant de sortir de services où se trouvent des patients du Covid-19 », en concluent les chercheurs. Ils conseillent aussi de désinfecter les masques après utilisation, avant de les jeter. Le virus a aussi été détecté dans l’air: plus souvent près du lit du patient que près des stations de travail des médecins. Mais ils en ont trouvé une fois à quatre mètres du malade, ce qui leur fait écrire que « la distance maximale de transmission d’un aérosol de SARS-CoV-2 pourrait être de quatre mètres ».

Le virus a aussi été trouvé sur la bouche d’aération par où l’air des chambres est évacué. Etant donnée la contamination importante de l’environnement des patients, les chercheurs estiment que « l’isolement à domicile des personnes avec un Covid-19 suspecté pourrait ne pas être une stratégie efficace de contrôle ».

La propagation des gouttelettes

Le mode principal de contagion du nouveau coronavirus est les gouttelettes relativement grandes produites quand on tousse ou éternue. Mais nous émettons aussi des gouttelettes microscopiques en parlant et en respirant, et la présence du coronavirus en quantités suffisantes à l’intérieur de ces gouttelettes (aérosols) fait l’objet d’un débat scientifique intense. Par précaution, les Etats-Unis ont recommandé de se couvrir le visage, pour éviter que des personnes porteuses du virus mais sans symptômes ne contaminent d’autres gens en parlant ou en respirant.