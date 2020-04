Ce site reproduit chez vous l’ambiance sonore d’un open space

Alors que le télétravail bat son plein dans le monde entier en cette période de confinement, une amusante animation Web permet de récréer, chez soi, l’ambiance sonore d’un open space, histoire de se sentir chez soi comme au bureau.

Le site imisstheoffice.eu (« le bureau me manque » en français) se présente comme un véritable générateur de bruit de bureau, proposant une large gamme de tons « apaisants » typiques de la vie de bureau dans le but d’aider à la concentration au travail à la maison.

Bruits de fond, sifflements, ventilateurs, téléphones qui sonnent et chaises qui grincent sont autant d’éléments rappelant son activité dans un open space et destinés à aider à se concentrer lorsque l’on travaille à la maison. A noter qu’il est aussi possible de paramétrer le nombre de collègues (10 maximum) présents dans le bureau et donc d’intensifier ou au contraire de réduire l’intensité du bruit ambiant.

Pour faire l’expérience et vous plonger dans l’ambiance, c’est par ici. Il suffit de cliquer sur le bouton Play en bas à gauche, de choisir le nombre de collègues présents et d’appuyer sur les différents éléments du décor pour déclencher plus ou moins de bruits.