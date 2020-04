Singapour est confronté à une deuxième vague de contaminations

Auparavant érigé comme modèle de lutte contre l’épidémie, Singapour a recensé vendredi près de 200 nouveaux cas d’infections au coronavirus dont une personne qui en est morte et affronte une deuxième vague foudroyante de contaminations.

La cité-Etat figurait parmi les premiers endroits de la planète à avoir détecté des cas de contaminations après la découverte du virus en Chine, mais était parvenue à en contenir la propagation grâce à une stratégie de contrôle très stricte et de traçage des contacts avec les personnes infectées. Mais avril a vu un pic de contaminations locales, au sein même de la cité-Etat, obligeant le gouvernement à imposer des mesures sévères auxquelles il ne s’était jusqu’à présent pas résolu, parmi lesquelles la fermeture de la majorité des lieux de travail.

Un avertissement

Un décès et 197 nouveaux cas ont été rapportés vendredi par les autorités de santé, ce qui porte le bilan total de Singapour à 2.108 infections dont sept mortelles. Le chiffre, bien que bas par rapport à d’autres pays, le monde entier totalisant près de 100.000 décès au nouveau coronavirus, sonne comme un avertissement : les pays ne doivent pas baisser la garde, même quand ils pensent avoir passé le pic de l’épidémie, pour éviter de se retrouver dans une situation similaire à celle de Singapour.

Une deuxième vague dans de nombreux pays asiatiques

De nombreux pays asiatiques qui présentaient des bilans assez faibles lors des premières étapes de la pandémie se retrouvent à présent face à une deuxième vague, lorsque leurs concitoyens, exilés les premiers temps, reviennent de l’étranger et réinfectent à nouveau localement la population. D’immenses complexes résidentiels hébergeant des travailleurs sud-asiatiques sont devenus de véritables foyers d’infections à Singapour, avec plus de 500 nouveaux cas apparus sur plusieurs sites. Les autorités ont ordonné la quarantaine pour des dizaines de milliers d’ouvriers, et déplacent une grande partie d’entre eux vers d’autres quartiers, afin d’éviter une propagation plus grande.