Christian Quesada, l’ancien champion des « Douze coups de midi », a été condamné à trois ans de prison. Une peine trop clémente pour Benjamin Castaldi qui a poussé un coup de gueule.

Ce mercredi, l’ex-star des jeux télévisés Christian Quesada a été condamné mercredi pour corruption de mineurs et détention et diffusion d’images pédopornographiques à trois ans de prison par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse, dans l’est de la France. S’ajoutent aux trois ans d’emprisonnement, avec maintien en détention, cinq ans de suivi socio-judiciaire (avec 3 ans d’emprisonnement en cas de non-respect) et une inscription au fichier des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS).

« Il va sortir je pense dans 6 mois maximum »

Ce jeudi, la condamnation de Christian Quesada a été abordée par les chroniqueurs de Cyril Hanouna dans l’émission Ce soir chez Baba. Benjamin Castaldi était le plus remonté par cette peine. « Je vais peut-être choquer tout le monde, moi je suis désolé ; d’abord il a déjà fait à peu près la moitié de sa condamnation donc il va sortir je pense dans 6 mois maximum, ça, ça me dérange énormément. Dans ce pays, il y a des gens qui sont condamnés, pour des choses qui sont certes graves mais beaucoup moins graves que ce qu’il a fait. (…) On avait eu son casier judiciaire qui était long comme le bras. Excusez-moi, trois ans quand on est récidiviste, pour moi ça n’est pas assez, ça méritait beaucoup plus. Alors je ne sais pas quelle sont les circonstances, c’est peut-être particulier. Mais honnêtement, des gens chez eux doivent être choqués parce que ce garçon est un prédateur, c’est un mec dangereux », a estimé le chroniqueur.

« Il va recommencer »

« On a eu toutes les preuves, toutes les images de tout ce qu’il a fait depuis des années, on a reçu sur le plateau de Cyril cette personne qui a été harcelée, abusée par lui. (…) Il n’est pas passé à l’acte, mais on rêve ! Ce mec-là a un dossier épais comme ça et vous dites que c’est suffisant trois ans. Il va ressortir et vous savez quoi, il va recommencer, il fera un drame et on va dire : ‘et bien voilà !’ », a poursuivi Benjamin Castaldi en épinglant les autres chroniqueurs qui considéraient que la condamnation de Christian Quesada était juste.