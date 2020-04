Les parents de la petite Pia donnent de ses nouvelles

Six mois après avoir reçu son injection de Zolgensma, la petite Pia va mieux. Ses parents ont donné de ses nouvelles lors d’une interview accordée au Nieuwsblad.

En septembre 2019, l’histoire de la petite Pia avait ému la Belgique entière. Atteinte d’amyotrophie spinale, la fillette de neuf mois avait absolument besoin du médicament Zolgensma, de la firme pharmaceutique Novartis. Grâce à une campagne de dons via SMS, ses parents étaient parvenus à lever les 1,9 million d’euros nécessaires pour soigner leur enfant.

De nombreux progrès

Pia s’est vue administrer l’injection tant attendue de Zolgensma le 10 octobre dernier à Anvers. Six mois plus tard, ses parents ont donné des nouvelles de la petite fille lors d’une interview accordée au Nieuwsblad. « Pia peut maintenant faire des choses qu’elle n’aurait jamais pu faire sans la thérapie génique. Nous sommes incroyablement heureux et fiers. Elle peut manger de façon indépendante, elle n’a pas besoin de ventilation. Elle se roule sur le ventre et sur le dos. Ses capacités motrices fines se sont énormément améliorées », a indiqué la maman.

Allerliefste prinsesje, 1 jaar geleden stond er op jouw geboortekaartje: 'in a world of ordinary people, you are a… Posted by Ellen De Meyer on Wednesday, November 27, 2019

« Elle a encore toute une vie pour progresser »

Néanmoins, il n’y a pas que du positif et les parents ont quelques inquiétudes. « Nous espérions plus dans certains domaines. Je ne peux parfois pas m’empêcher de la comparer avec des enfants ‘normaux’ et ça fait très mal de réaliser ce qu’elle ne peut et ne pourra jamais faire. Mes attentes étaient élevées. Quand on me demande comment va Pia, je prétends parfois qu’elle a fait plus de progrès qu’en réalité », a confié la maman qui veut rester positive en ajoutant « on se dit qu’elle a encore toute une vie pour progresser ».

La famille n’oubliera jamais le million de Belges qui se sont mobilisés en faisant un don pour payer le traitement. « Je veux leur montrer que ça valait vraiment la peine de faire un don à Team Pia », conclut la mère de Pia.