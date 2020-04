La recette très simple de Jamie Oliver pour réaliser soi-même ses pâtes

En cette période de confinement, Jamie Oliver propose des recettes simples à réaliser chez soi.

Depuis le début du confinement, Jamie Oliver a lancé une nouvelle émission quotidienne intitulée « Jamie: Keep Cooking and Carry On ». Dans cette émission diffusée sur Channel 4, il présente des recettes simples à préparer à la maison. Et dans le dernier épisode, le chef a réalisé avec ses enfants des pâtes grâce à une recette extrêmement simple et qui ne nécessite pas d’appareil spécifique. Voici la recette.