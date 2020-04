La Croix-Rouge alerte sur la situation des sans-abri durant le confinement

« Il y a urgence à aider les personnes sans-abri », alerte la Croix-Rouge de Belgique qui renforce considérablement son aide envers les SDF en Wallonie et à Bruxelles et qui lance un appel aux dons.

La période de confinement est particulièrement difficile pour les sans-abri. Pour venir en aide à celles et ceux qui n’ont pas de toit pour se confiner, la Croix-Rouge de Belgique a considérablement renforcé ses initiatives à Bruxelles et en Wallonie. Découvrez sur le site internet tout ce qui est mis en place par la Croix-Rouge à Bruxelles mais aussi en Wallonie, à Liège, Charleroi, La Louvière, Mons, Jambes et Arlon.

« Leur survie dépend du sandwich qu’on glisse dans leur sac »

« Le confinement a tout changé pour les personnes sans-abri : plus de surplus dans les restaurants qui sont fermés, plus personne pour espérer une pièce… La survie de ces hommes et de ces femmes dépend maintenant du sandwich emballé dans un sachet plastique que l’on glisse dans leur sac à dos… On parle, on écoute. Tout ne tient qu’à un fil », explique un bénévole dans son journal de bord.

Appel aux dons

Les équipes de la Croix-Rouge sont en premières lignes dans le cadre du Coronavirus, mais elles manquent de moyens. « Pour poursuivre notre mission d’aide sociale d’urgence, chaque don compte. Soutenez nos équipes, faites un don. Merci ! », explique la Croix-Rouge sur son site internet. Les dons peuvent se faire via le site web croix-rouge.be ou par virement sur le compte BE72-00000000-1616.