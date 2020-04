Guéri du coronavirus, ce papa tient sa fille dans les bras pour la première fois

Il lui aura fallu patienter 10 jours pour vivre ce moment. Hospitalisé à cause du coronavirus lorsque sa petite fille est née, un père de famille de 35 ans est désormais guéri et il a pu la tenir dans ses bras pour la première fois.

La médecin Sabrina Aurora a partagé cette semaine sur Facebook la belle histoire de l’un de ses patients. John est un père de famille de 35 ans. À la fin de mois de mars, il a été transféré d’urgence à l’hôpital. « Il a 39,5 de température, une saturation à 85 % en air ambiant, il est en sueur, tire pour respirer, est épuisé et ses poumons crépitent de partout. Il s’agit d’une surinfection pulmonaire sur covid avec détresse respiratoire aiguë », raconte la médecin.

« Cette visite est probablement l’une des plus dures que j’ai eue »

Dans le même temps, sa femme venait d’accoucher d’une petite fille dans une maternité parisienne. « John est inquiet, verse quelques larmes mais se retient par pudeur. Il a peur. Peur de cette maladie, peur de mourir, peur de ne jamais voir son nouvel enfant et je suis proche des larmes en attendant le SAMU. Il me dit qu’ils sont sa seule famille. Cette visite est probablement l’une des plus dures que j’ai eue. Nos enfants vont dans la même école, John et moi avons le même âge. Je n’ai pas réussi à voir d’autres patients ce soir-là, j’avais envie de vomir », se souvient Sabrina.

Le lendemain de l’hospitalisation, la jeune femme apprend que son patient a été transféré en réanimation. « Je pense à lui de toutes mes forces du matin au soir ». Vendredi dernier, elle a appelé l’hôpital pour avoir de ses nouvelles et elle a pu être rassurée. « Ma consœur me dit qu’il a été extubé et que ses poumons récupèrent. Ils me disent qu’il va bientôt pouvoir sortir », explique Sabrina.

« Nous avons ramené un papa à la maison »

Et puis dimanche dernier, la médecin a reçu une photo qui l’a bouleversée. « Cette photo miraculeuse de John, rentré à la maison sous oxygène, faisant sa première rencontre avec sa fille, dans ses bras. Nous avons gagné. Nous avons ramené un papa à la maison ».

En partageant cette histoire, Sabrina Aurora a voulu souligner l’importance de tous les maillons de la chaîne du soin. « Parce que cette photo c’est la réussite de tous, chacun à son poste a permis de sauver la vie de John. Partout, où que vous soyez en France, cette photo est votre réussite aussi. Continuons, battons nous, Ramenons d’autres papas, mamans, frères, sœurs, amis….. à la maison. Serrons nous les coudes. Courage à tous », conclut la soignant dont le message inspirant a été partagé plusieurs dizaines de milliers de fois sur Facebook.