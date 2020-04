Rencontre avec deux rorquals communs dans le Parc national des Calanques

Rencontre avec deux géants des mers ! 😮 🐳Deux rorquals communs ont été vus nageant paisiblement dans les eaux du Parc national des Calanques, non loin des côtes. Cette rencontre avec le deuxième plus grand animal du monde intervient après 3 semaines d’observations naturalistes très riches : dauphins, thons, oiseaux marins… Elle est un indice supplémentaire d'un probable effet du confinement sur le comportement de la faune sauvage.Ces images précieuses ont été capturées le mardi 7 avril 2020 par l’Unité littorale des Affaires Maritimes des Bouches-du-Rhône (ULAM13). Ce service de l'Etat assure toute l’année des missions de surveillance et de police des pêches, essentielles à la protection des eaux littorales. Durant la période du confinement, le Parc national des Calanques et l’ULAM13 se coordonnent et se relaient pour assurer la surveillance des eaux des calanques et en particulier des zones de non prélêvement.

