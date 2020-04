Grâce à la diminution de la pollution, des Indiens aperçoivent l’Himalaya pour la première fois en 30 ans

Débarrassé de la pollution qui l’entoure habituellement, l’Hi¬ma¬laya se dévoile aux habitants des environs. Une vue à couper le souffle qu’ils n’avaient plus eu l’occasion d’admirer depuis des décennies.

Le monde tourne au ralenti depuis que le coronavirus a fait ses premières victimes. Avec des millions d’habitants confinés et des activités économiques et industrielles drastiquement diminuées, l’impact de l’homme sur son environnement n’aura jamais été plus probant.

En effet, le confinement a de nombreux impacts sur la nature qui nous entoure. Dernièrement, c’est en Inde que l’un de ses effets les plus spectaculaires a pu être observé. Dans le nord du pays, les habitants ont désormais une vue incroyable sur le toit du monde…

Grâce à la baisse de la pollution de l’air, le sommet de l’Himalaya est désormais visible à 200 km à la ronde. Ce qui n’était plus arrivé depuis des décennies, confient les habitants.

« Je n’ai jamais vu Dhauladar depuis le toit de ma maison à Jalandhar », indique Harbhajan Singh, un ancien joueur de cricket indien, sur Twitter. « Je n’aurais jamais imaginé que c’était possible. C’est un message clair sur l’impact que la pollution, que nous causons, a sur notre mère la Terre mère ».

Never seen Dhauladar range from my home rooftop in Jalandhar..never could imagine that’s possible..clear indication of the impact the pollution has done by us to Mother Earth 🌍.. this is the view pic.twitter.com/laRzP8QsZ9

Himalaya mountains can be seen from Jalandhar since pollution has reduced in Punjab. Beautiful sight 😍 #punjab #COVID19 #pollution pic.twitter.com/iZy7hwxX9R

What nature really is and how we screwed it up.

This is Dhauladhar mountain range of Himachal, visible after 30 yrs, from Jalandhar (Punjab) after pollution drops to its lowest level. This is approx. 200 km away straight. #Lockdown21 #MotherNature #Global healing. pic.twitter.com/cvZqbWd6MR

— Soul of a Warrior (@Deewalia) April 3, 2020