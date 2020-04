Eurogroupe : Les ministres européens des Finances sont parvenus à un accord

Les ministres européens des Finances réunis au sein de l’Eurogroupe sont parvenus à un accord jeudi soir, ont indiqué plusieurs sources.

La réunion avait été suspendue mercredi matin après 16 heures de négociations infructueuses sur la solidarité économique et budgétaire dont l’Union et sa zone euro doivent faire preuve face à la crise du coronavirus. Les ministres devaient se retrouver à 17h ce jeudi, mais la réunion a finalement débuté vers 21h30 et « s’est achevée sous les applaudissements des ministres », a annoncé sur Twitter le porte-parole du président de l’Eurogroupe.

Le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, a lui salué un « excellent accord » incluant « 500 milliards d’euros disponibles immédiatement » et « un fonds de relance à venir ». « Il était absolument nécessaire d’envoyer aujourd’hui, aux familles et entreprises, un signal clair de solidarité européenne », a déclaré le ministre belge Alexander De Croo. « L’Europe est également à leurs côtés. C’est une première étape importante pour répondre aux besoins les plus urgents rapidement. »

Le ministre italien Roberto Gualtieri a assuré sur Twitter que les obligations européennes avaient été « mises sur la table » et que la conditionnalité du MES (Mécanisme européen de stabilité) en avait été ôtée. « Nous envoyons au Conseil (des chefs d’Etat et de gouvernement) une proposition ambitieuse », s’est-il félicité.