La villa de Justin Bieber fait le bonheur des internautes : « On dirait une essoreuse à salade »

Justin Bieber est une fois de plus devenu la cible de quelques plaisantins sur Twitter. Ces derniers jours, peut-être en partie à cause du confinement, les utilisateurs ont fait une fixation totale sur la maison du chanteur canadien et ont trouvé de belles blagues.

La gigantesque villa de Justin Bieber lui coûte pas moins de 60.000 dollars par mois, mais cela ne veut pas dire que c’est un joyau architectural. De nombreuses blagues et comparaisons – peu flatteuses – circulent sur les réseaux sociaux.

Why does Justin Bieber's new house look like a food processor? pic.twitter.com/yZ8IcylzWd — Soon-Tzu Speechley 孫子 (@speechleyish) April 6, 2020

Sur Twitter, la villa circulaire est comparée, entre autres, à une essoreuse à salade ou à d’autres appareils de cuisine. « Pourquoi la nouvelle maison de Justin Bieber ressemble-t-elle à un robot de cuisine ? » écrit quelqu’un lors d’un montage photo de la villa à côté de l’appareil en question, pour démontrer la forte ressemblance. « Jamais vu une maison plus laide », lance une autre Twittos qui se laisse prendre au jeu.

justin bieber living in a community college 😭😭 https://t.co/VomgwkVTwA — 🧚🏾‍♀️ (@phntmthread) April 5, 2020

Une autre comparaison qui se pose à plusieurs reprises est celle avec l’architecture bon marché des universités publiques ou des « community colleges » aux États-Unis. « Justin Bieber vit dans un collège communautaire », dit-on, ou « la maison de Justin Bieber ressemble à un collège communautaire construit par Amazon ». Un autre voit une pile de CD dans l’immeuble, un autre encore a fait une photo de l’image dans une capture d’écran d’un jeu de stratégie futuriste.