J.K. Rowling partage la technique respiratoire qui l’a aidée à guérir du Covid-19

Après avoir souffert des symptômes du nouveau coronavirus, la créatrice du célèbre Harry Potter, J.K. Rowling, a dévoilé à ses followers la méthode qui lui a permis de se rétablir.

Sur Twitter, l’auteur à succès a confié avoir souffert « de tous les symptômes du Covid-19 ces deux dernières semaines». À 54 ans, elle n’a pas pu être dépistée, malgré son infection. Pour aider tous ceux qui souffrent de ces difficultés respiratoires, J.K. Rowling a partagé la méthode qui lui a permis de s’en débarrasser.

« Regardez cette vidéo du Queens Hospital. Elle explique comment se rétablir des symptômes respiratoires », conseille-t-elle sur Twitter. « J’ai suivi cette méthode sur recommandation de mon mari, médecin. Je suis complètement rétablie et cette technique m’a beaucoup aidée. »

Sur la vidéo en question, on peut voir le Dr. Sarfaraz Munshi qui explique cette méthode, empruntée à l’une de ses collègues et à appliquer dès l’apparition des premiers symptômes.

Please watch this doc from Queens Hospital explain how to relieve respiratory symptoms. For last 2 weeks I’ve had all symptoms of C19 (tho haven’t been tested) & did this on doc husband’s advice. I’m fully recovered & technique helped a lot.https://t.co/xo8AansUvc via @YouTube

— J.K. Rowling (@jk_rowling) April 6, 2020