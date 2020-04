Divorcés, Bruce Willis et Demi Moore passent le confinement ensemble

Tout semble aller pour le mieux pour Bruce Willis, son ex-femme Demi Moore et leurs enfants. En plein confinement, la famille réunie a publié une série de photos … en pyjama.

Ancien couple glamour d’Hollywood et mariés entre 1987 et 2000, Bruce Willis et Demi Moore sont restés en très bons termes. Au point qu’ils sont confinés ensemble avec leurs deux filles, Tallulah Belle et Scout LaRue de 26 et 28 ans.

Tous en pyjama !

Tallulah a montré sur les réseaux sociaux à quoi ressemblait la quarantaine avec ses parents divorcés. Et cela a l’air de très bien se passer. Elle a d’abord posté une photo de toute la famille, le chien y compris, portant des pyjamas assortis. Dillon Buss, le petit ami de Tallulah, s’est également prêté au jeu, avec une tête visiblement un peu moins enchantée.

Bruce joue au coiffeur

Bruce Willis s’est ensuite transformé en coiffeur puisque la jeune femme a ensuite publié une vidéo de son père en train de lui raser les cheveux avec une tondeuse.

Ces photos d’une famille réunie ne signifient pas que Bruce Willis et Demi Moore envisagent de se remettre ensemble. L’an passé, dans son autobiographie, l’actrice indiquait qu’ils étaient désormais plus proches qu’ils ne l’étaient avant le divorce. «C’est amusant à dire mais je suis très fière de notre divorce », écrivait-elle.

Bruce Willis est désormais marié avec Emma Hemming, avec qui il a eu deux filles. Pas jalouse, Emma a réagi à la photo en écrivant : « Peu de gens peuvent porter cette couleur. Belle équipe. »