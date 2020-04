Deux maisons de repos bruxelloises sur trois touchées par le coronavirus

Deux tiers des maisons de repos de la capitale sont touchées par le coronavirus. On y a dénombré jusqu’à présent 155 décès de personnes testées positives au Coronavirus, et 201 décès probablement dus à la pandémie, a indiqué mercredi après-midi le ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron (Ecolo). Celui-ci a jugé ces nombres « considérables ».

Il y a une semaine, seul un tiers des maisons de repos bruxelloises semblaient êtres touchées par le virus, du moins selon les données que les directions de ces établissements avaient transmises à Iriscare. Selon le ministre, certaines d’entre elles ne se sont manifestées qu’au moment où elles ont été confrontées à une situation sévère voire critique.

Situation « dramatique »

La Commission communautaire commune (CCC) assure un suivi des cas suspects de Covid-19 depuis mi-mars, a poursuivi Alain Maron, sans nier que les résidents, les travailleurs et les familles étaient confrontés à une situation « dramatique ». C’est aussi le qualificatif qu’il a utilisé pour les effets du confinement pour ce public.

Toujours d’après M. Maron, on assiste, depuis le 27 mars dernier à une hausse du nombre de cas d’institutions d’hébergement de seniors où la situation n’est plus maîtrisée. Sur les 146 Maisons de Repos bruxelloises, 38 sont actuellement accompagnées par trois équipes de l’ONG Médecins sans Frontières (MSF) pour mettre en place des mesures d’isolement des résidents afin de les protéger le mieux possible.

La CCC se prépare à désigner un ‘super-infirmer’. Celui-ci sera chargé de gérer des équipes volantes de soignants qui seront envoyés dans les Maisons de Repos dont la moitié du personnel est absent. Ces équipes seront constituées de volontaires dont le nom figure dans la réserve constituée par la CCC.

Des masques distribués

Le ministre bruxellois de la Santé a par ailleurs souligné que la Commission communautaire commune de Bruxelles avait distribué jusqu’à présent 1,2 million de masques chirurgicaux, 10.000 masques FFP2 et quelques centaines de tenues et de visières de protection aux Maisons de Repos et autres centres d’hébergement de personnes handicapées. Selon lui, la question des combinaisons de protection « reste lancinante », a-t-il ajouté.

Les masques en tissu dont la fabrication a été lancée dans le cadre d’un partenariat avec des associations et la contribution de citoyens volontaires sont par ailleurs destinés aux associations d’aide aux personnes et au personnel des Maisons de Repos qui ne sont pas en contact avec des patients atteints du Covid-19.

Au niveau des services de soins intensifs des hôpitaux de la capitale, on arrive progressivement à un plafond des hospitalisations qui demeure sous le maximum de capacité. On dénombre, selon les derniers chiffres, 937 patients Covid-19 dans les hôpitaux bruxellois, 202 en soins intensifs et 190 placés sous respirateur. La durée du séjour en hôpital peut aller jusqu’à trois ou quatre semaines, a-t-il encore dit.