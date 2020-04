Remplacés par des robots, ces étudiants ont reçu leur diplôme

C’est une cérémonie de remise de diplôme pour le moins étonnante qui a eu lieu au Japon. Pour éviter la propagation du virus, les diplômes ont été remis à des robots, commandés à distance par les étudiants.

Au Japon, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a déclaré ce mardi l’état d’urgence pour plusieurs régions, dont Tokyo, luttant contre le nouveau coronavirus. Cette mesure permettra aux autorités locales d’ordonner aux résidents de rester chez eux, tout en fermant des écoles et d’autres établissements.

L’université Business Breakthrough de Tokyo n’a pas attendu cette annonce pour prendre des mesures et éviter que des élèves se rassemblent. Le 28 mars dernier, quatre étudiants devaient recevoir leur diplôme. Plutôt que d’annuler la cérémonie, l’université a fait preuve d’ingéniosité et d’originalité. En effet, les étudiants sont restés chez eux et ont été remplacés par … des robots. Ceux-ci étaient revêtus d’une robe universitaire et d’un mortier, le traditionnel chapeau porté par les futurs diplômés.

Un écran diffusait en direct le visage de l’étudiant sur leur avatar et une caméra leur permettait d’assister à la cérémonie comme s’ils y étaient. Ils étaient également capables de parler et de diriger le robot depuis chez eux.