Considéré comme un bébé miracle, le petit Jaxon est décédé à l’âge de 5 ans

L’histoire du petit Jaxon avait ému le monde entier. Alors qu’il ne devait survivre que quelques jours, jusqu’à présent le petit garçon avait déjoué tous les pronostics. Malheureusement, il est mort à l’âge de cinq ans.

Jaxon est né en août 2014 avec une malformation rare puisqu’il lui manquait une partie de son crâne et de son cerveau. À sa naissance, les médecins estimaient que le petit garçon n’allait probablement survivre que quelques jours. Mais l’enfant en a décidé autrement, ce qui lui a d’ailleurs valu le surnom de Jaxon Strong (Jaxon le Costaud en français).

« Chaque jour pouvait être le dernier de sa vie »

Brittany, sa maman, avait décidé de médiatiser l’histoire de son fils en 2015. « J’ai pris conscience que chaque jour pouvait être le dernier de sa vie. Demain, Jaxon ne sera peut-être plus là. J’essaye de rester positive le plus souvent possible mais c’est parfois difficile. Je sais que mon enfant va mourir trop jeune », racontait-elle à l’époque.

Notamment grâce à l’aide de plusieurs dizaines de milliers de dollars de dons, la famille a tout fait pour donner à Jaxon une chance de se battre. « Depuis qu’il est né, il n’arrête pas de lutter contre la maladie », indiquait sa maman.

'Jaxon Strong,' boy born with part of brain missing, dies at 5 https://t.co/pI2fQR7nwk — TODAY (@TODAYshow) April 6, 2020

Il est mort dans les bras de ses parents

Finalement, le combat de Jaxon aura duré plus de cinq ans. En effet, le petit garçon est décédé le 1er avril dernier. «Il est mort dans mes bras, entouré de ses parents et de sa famille qui l’aimaient et lui apportaient du réconfort et des heures interminables de câlins pendant ses derniers jours », a annoncé Brando Buell, son papa, dans un e-mail envoyé au magazine américain Today.

« Jaxon est mort car son corps et ses organes étaient en train de s’atteindre, comme c’est souvent le cas chez des enfants comme ça. Cela n’a absolument rien à voir avec le virus Covid-19 », a indiqué le papa en ajoutant « dès le début nous savions que cela allait probablement arriver. Nous ne savions simplement pas quand ».

« Il nous a rendu meilleurs »

Brando Buell a également souligné l’incroyable force et la douceur d’esprit de son fils. « Il nous a réellement rendu meilleurs, moi, sa maman, sa famille et tous ceux qui ont connu son histoire », a conclu le papa.