Un couple d’anciens professeurs décède à quelques heures d’intervalle

Philippe et Françoise se sont éteints ce samedi 4 avril, emportés par le coronavirus. Les hommages se sont multipliés pour ce couple d’anciens professeurs de l’IND de Loverval qui allait fêter ses 50 ans de mariage cette année.

Françoise Labie et Philippe Valentin avaient respectivement 79 et 76 ans. Ils s’apprêtaient à célébrer leurs 50 ans de mariage cette année mais ils ont subitement été emportés par le coronarivus. Ils sont tous les deux décédés ce samedi 4 avril, à quelques heures d’intervalle.

« Un couple mythique qui a transmis son savoir à de nombreuses générations d’élèves »

Philippe et Françoise étaient tous les deux professeurs à l’IND de Loverval, dans la commune de Gerpinnes, dans le Hainaut. Françoise enseignait le français et l’edm, tandis que Philippe était professeur de latin de et grec. Suite à l’annonce de leur décès, de nombreux hommages leur ont été rendus. « C’est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de Philippe Valentin et Françoise Valentin-Labie, anciens professeurs de l’INDL. Un couple mythique qui a transmis son savoir à de nombreuses générations d’élèves… », a écrit samedi l’établissement scolaire sur sa page Facebook.

C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de Philippe Valentin et Françoise Valentin-Labie,… Posted by Institut Notre-Dame de Loverval – section secondaire on Saturday, April 4, 2020

Une multitude d’hommages

De nombreux anciens élèves ont tenu à rendre en dernier hommage au couple en évoquant des souvenirs. « Monsieur Valentin a fait de moi un véritable philhellène comme il le disait. Pendant 5 années il m’a enseigné avec passion les lettres et la culture grecques grâce à son énorme érudition », indique un utilisateur sur Facebook. « J’ai eu la chance d’avoir Françoise Valentin comme prof, la meilleure prof d’histoire que j’ai jamais connue (…) Une passionnée qui m’a fait aimer l’histoire et quelqu’un d’adorable, sévère mais toujours juste et que nous respections tous et adorions », écrit un autre en rendant hommage à ces « deux grandes personnes qui ont marqué l’école et tous ceux qui les ont connus ».

Les funérailles de Philippe et Françoise auront lieu ce jeudi 9 avril. La cérémonie sera retransmise en direct sur la page Facebook Funérarium Fontaine.