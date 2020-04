Trump avait été prévenu en janvier des risques d’une grave pandémie

Le président américain Donald Trump s’en est pris mardi avec virulence l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’accusant d’être trop proche de la Chine et de mal gérer la pandémie du coronavirus.

« L’OMS s’est vraiment plantée », a tweeté le président de la première puissance mondiale au moment où les Etats-Unis ont dépassé la barre des 11.000 morts liés au Covid-19.

The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2020