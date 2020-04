La ‘super lune rose’ nous donne rendez-vous ce mardi soir

Ce mardi soir, dès 18h30, sortez dans votre jardin ou sur votre terrasse et jeter un oeil vers le ciel. Nous pourrons en effet profiter d’un spectacle grandiose: une « super lune » rose.

Cet événement astronomique sera visible pendant la majeure partie de la nuit dans le ciel belge. La lune nous paraîtra en effet près de 7% plus grosse et jusqu’à 30% plus lumineuse.

La distance entre la Terre et et notre satellite varie entre 356.410 km (périgée) et 405.500 km (apogée). Ce soir, elle ne sera que de 357.000 km.

Elle ne sera, par contre, pas vraiment rose mais blanche-orangée. Ce nom, que l’on pouvait lire dans les vieux almanachs d’agriculteurs, lui vient du fait qu’elle apparaît souvent comme cela, au printemps, au moment où les cerisiers sont en fleurs.

Ce sera la plus grande et la plus brillante ‘super lune’ de l’année. La prochaine, plus petite, devrait être visible le 7 mais prochain.