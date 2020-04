Des sites touristiques pris d’assaut en Chine

L’étau s’est assoupli en Chine ce week-end, ce qui a poussé des milliers de Chinois à affluer vers les grands sites touristiques malgré les recommandations des autorités sanitaires.

Des images du parc des monts Huang totalement envahi par la foule ont ainsi fait la tour du monde devant l’incrédulité des internautes et de la presse internationale.

Overflowing with tourists, the Huangshan scenic area in Anhui, #China halts ticket sales on Apr. 5 as it reaches the daily limit of 20,000 tourists. Staff workers there say Anhui residents can enter the scenic spot for free. https://t.co/H51oEoUgXx pic.twitter.com/myljKYyYnF

— The Paper 澎湃新闻 (@thepapercn) April 5, 2020