Benjamin Castaldi papa pour la quatrième fois

A 50 ans, Benjamin Castaldi va être papa pour la quatrième fois, a-t-il annoncé lors de l’émission Ce soir chez Baba. « Ce sera un petit garçon », a-t-il ajouté.

Carnet rose pour le chroniqueur de Touche pas à mon poste qui va de nouveau pouponner à 50 ans. Mais avant de se lancer, il a avoué qu’il avait longuement hésité.

« J’ai trois garçons qui sont déjà très grands, et je me suis dit: ‘Si j’ai un nouvel enfant, est-ce que je vais avoir la force physique de faire des choses avec eux?' », a-t-il expliqué.

Benjamin Castaldi est en effet déjà le père de Julien (23 ans) et Simon (bientôt 20 ans), qu’il a eus avec Valérie Sapienza, ainsi que d’Enzo (16 ans), né de sa relation avec Flavie Flament.

« Comme ma femme est plus jeune que moi – on a quasiment dix ans d’écart – et quand votre femme que vous aimez vous demande si on ne ferait pas un petit bout de chou… C’est vrai que j’ai hésité, j’ai longuement hésité. Et puis chemin faisant, je me suis dit que je ne pouvais pas lui refuser cette chose-là.

Quel sera le nom du petit dernier? « J’hésite avec Nino. Ça sera peut-être Angelo parce que c’est le prénom de mon grand-père. Je ne sais pas encore ! Mais un nom italien. »