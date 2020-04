Lady Gaga lève 35 millions $ pour soutenir la lutte contre le coronavirus

En une semaine, la mobilisation de Lady Gaga a contribué à lever 35 millions de dollars pour l’OMS. Un montant destiné à soutenir le personnel soignant dans sa lutte contre le coronavirus.

Les journées de Lady Gaga sont bien remplies depuis le début de la pandémie de coronavirus. Tout d’abord, elle a dû postposer la sortie de « Chriomatica », son nouvel album dont la sortie était prévue ce 10 avril. « C’est une période si mouvementée et effrayante pour nous tous, et même si je crois que l’art est l’une des choses les plus fortes que nous ayons pour nous apporter joie et guérison pendant des moments comme celui-ci, il ne me semble pas juste de sortir cet album avec tout ce qui se passe pendant cette pandémie mondiale », a déclaré la chanteuse.

35 millions en sept jours

Mais Lady Gaga ne s’est pas laissé abattre par ce report, bien au contraire. L’Américaine a collaboré avec l’OMS pour aider à combattre la pandémie de Covid-19. Elle a annoncé ce lundi 6 avril qu’elle avait aidé à lever 35 millions de dollars en sept jours. Pour récolter ce montant, Lady Gaga a expliqué qu’elle avait sollicité l’aide d’une soixantaine de dirigeants d’entreprises et de philanthropes.

“Nous sommes tous tellement reconnaissants envers les soignants du pays et du monde entier. Cette pandémie est une catastrophe et je les remercie tellement d’être au front, je prie aussi pour les victimes du Covid-19. Cela a été un plaisir de coopérer avec l’organisation Global Citizen pour lever des fonds en coulisses”, a indiqué la chanteuse.

Lady Gaga helped raise $35 million in the past 7 days for the World Health Organization. pic.twitter.com/G9KKeKDfyB — Lady Gaga Updates (@LGTourNews) April 6, 2020

Un grand show à venir

Ce n’est pas tout. Lady Gaga a également annoncé l’organisation du festival virtuel “One World Together at Home”. L’événement aura lieu le 18 avril prochain et sera diffusé à la télévision et sur Internet. Plusieurs grands noms de la chanson ont été annoncés comme Chris Martin de Coldplay, Paul McCartney, Stevie Wonder, Elton John, Alanis Morisset, Andrea Bocelli ou encore Billie Eilish et Lizzo.

Le but de l’événement n’est pas de récolter de l’argent. « One World: Together At Home vise à servir de source d’unité et d’encouragement dans la lutte mondiale contre la COVID-19. Grâce à la musique, au divertissement et à l’impact, la diffusion mondiale célébrera ceux qui risquent leur propre santé pour protéger celle des autres », a déclaré Hugh Evans, cofondateur et PDG de Global Citizen.

L’émission sera également animée par Jimmy Fallon de The Tonight Show, Jimmy Kimmel de Jimmy Kimmel Live et Stephen Colbert de The Late Show.