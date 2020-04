La voiture d’une infirmière vandalisée le jour de son anniversaire

Une infirmière a partagé sur les réseaux sociaux une photo de sa voiture vandalisée le jour de son anniversaire.

Les temps sont durs pour les infirmières au front contre le coronavirus aux quatre coins du monde. Et comme si leur travail au quotidien n’est pas assez difficile, certaines personnes décident de leur rendre la vie encore plus difficile. C’est notamment la mésaventure vécue par Emma, une infirmière française qui a vu sa voiture vandalisée le jour de son anniversaire. « Ce matin je me lève comme quasiment tous les jours pour aller travailler, soigner vos familles, amis et proches qui sont malades. Aujourd’hui, 6h30 je veux prendre la route pour continuer ce combat de tous les jours et je retrouve ma voiture dans cet état. Vous trouvez ça normal ? », se demande-t-elle.

« Un manque de respect »

En colère, Emma dénonce un « manque de respect » de personnes qui viennent tout simplement « foutre la merde ». « Aujourd’hui c’est du personnel soignant que vous touchez. Nous, soignants on se tue au travail pour faire en sorte que vous puissiez retrouver vos parents, votre famille ou amis en bonne santé et c’est comme ça qu’on nous remercie. Je parle à tous ceux qui se permettent de sortir, de sortir pourquoi ? Pour rentrer par effraction dans des garages et vandaliser des voitures. Ça me dégoûte (…). C’est honteux », conclut-elle.

Sa publication a été partagée plus de 30.000 fois.