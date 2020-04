À New York, une cathédrale est transformée en hôpital de campagne

Une vaste cathédrale du centre de New York est en train d’être transformée en hôpital de campagne dans la mégalopole américaine très durement frappée par le coronavirus, a annoncé un responsable religieux dans le New York Times de mardi.

La cathédrale Saint-Jean le Théologien, située à Manhattan, abritera neuf tentes médicales à température contrôlée dans sa longue nef et sa crypte souterraine, a dit le doyen de la cathédrale, Clifton Daniel.

« Au cours des siècles précédents, les cathédrales étaient toujours utilisées de cette façon, comme pendant la peste. Ce n’est donc pas étranger à l’expérience d’une cathédrale, c’est tout simplement nouveau pour nous », a-t-il observé. Cet hôpital de campagne pourrait commencer à accueillir des patients atteints du Covid-19 dans une semaine, ont précisé des responsables de la cathédrale.

Les hôpitaux de New York, épicentre américain de l’épidémie avec près de 3.500 morts, commencent à saturer. Et la ville la plus dense des Etats-Unis compte plus de 72.000 personnes infectées.

A l’échelle des Etats-Unis, la barre des 10.000 décès liés à l’épidémie de coronavirus a été franchie lundi, et les autorités nationales s’attendent au pire dans les semaines à venir. Quelque 368.000 cas de contamination ont été recensés dans le pays, qui en compte le plus dans le monde.

