Bientôt une sitcom sur le thème de l’amour confiné

La télévision publique tchèque a annoncé lundi le prochain tournage d’une sitcom sur la pandémie de coronavirus, qu’elle compte commencer à diffuser vers la fin du mois.

«Une maison, trois générations et la pandémie mondiale», dit la bande annonce de cette série de six épisodes publiée sur la page web de la télévision publique. Baptisée «L’Amour aux temps du corona» – une allusion transparente au roman de Gabriel Garcia Marquez «L’Amour aux temps du choléra» – la série sera tournée dans un immeuble d’appartements à Prague à partir du 14 avril et diffusée à compter du 27 avril.

Ses héros sont un adolescent, dont les parents sont bloqués à l’étranger à cause de la pandémie, un homme âgé qui doit se débrouiller tout seul, sa femme étant retenue à l’extérieur de leur ville, et un jeune couple marié, dont les relations sont mises à l’épreuve par le confinement, a précisé la télévision.

Des caméras dirigées à distance

Elle a invité les téléspectateurs à lui envoyer des anecdotes sur la quarantaine, ajoutant que les auteurs n’ont pour le moment écrit que le premier épisode. «Nous n’avons qu’un scénario et nous aurons bien besoin d’aide», a dit le producteur Tomas Baldynsky. Pour respecter les strictes mesures de sécurité antivirus, la sitcom sera tournée par des caméras dirigées à distance et seuls les acteurs seront physiquement présents sur scène.

La République Tchèque a comptabilisé jusqu’à lundi 4.591 cas de contamination, dont 72 décès. Le pays a fermé les frontières et la plupart des magasins, les restaurants et les bars, les cinémas et les théâtres. Tous les citoyens doivent porter des masques faciaux dans l’espace public et les rassemblements de plus de deux personnes sont interdits.