Greg Van Avermaet gagne le Tour des Flandres… virtuel

Greg Van Avermaet a remporté dimanche la première édition du Tour des Flandres virtuel. Sur un rouleau connecté depuis son domicile, le coureur de CCC a démarré sur le Paterberg et a conservé 20 secondes d’avance sur Oliver Naesen.

« J’ai tout donné sur le Paterberg et après il fallait se battre jusqu’à l’arrivée, comme en vrai », a réagi Van Avermaet au micro de Sporza.

« Au début de la course, j’ai perdu le rythme, mes battements de cœur n’étaient plus assez élevés et j’ai lâché prise sur le Kruisberg. Mais nous nous sommes certainement amusés, même si j’espère que le vrai ’Ronde’ pourra se disputer à l’automne », a jouté le champion olympique.

Remco Evenepoel était cité comme l’un des favoris. Le jeune talent de Deceuninck-Quick Step a dû se contenter de la sixième place à 1:42.

« J’ai vu Greg debout sur les pédales et je me suis demandé ce qu’il faisait, mais finalement il avait raison. Il était vraiment en train de ’piétiner’ et ce n’est pas vraiment ma plus grande qualité, pour être honnête. J’ai tout fait pour revenir, mais ils sont restés devant et c’était ’game over’ pour moi. »