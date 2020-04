«Des données encourageantes mais nous devons tous persévérer»

« Les experts s’accordent à dire que les effets de nos efforts sur l’évolution du virus en Belgique se font ressentir », a déclaré la Première ministre Sophie Wilmès dans un nouveau message vidéo. « On le voit clairement dans plusieurs indicateurs comme le rythme de propagation du virus ou le taux de doublement des lits occupés dans nos services hospitaliers », a-t-elle ajouté. « Ce sont des données encourageantes. Malgré cela, plus que jamais, nous devons tous persévérer », a encore dit la Première ministre. Les efforts consentis par les Belges ont été très importants. « Cela nous a permis jusqu’ici d’éviter la saturation de nos hôpitaux et singulièrement, de nos services de soins intensifs.

Nous restons en capacité aujourd’hui de réorienter les patients vers d’autres établissements si cela est nécessaire. »

Cependant, « la Belgique est un pays qui a énormément de capacité, avec un des systèmes de soins de santé les plus développés au monde. Mais dans le contexte international actuel, même des pays comme les nôtres sont confrontés à des difficultés. La pénurie d’approvisionnement en matériel médical en est une illustration. Les incertitudes liées aux livraison de matériel sont malheureusement devenues la norme. »

Davantage de tests

Sophie Wilmès a également ajouté que le gouvernement avait pour but de tester plus de personnes dans notre pays. « Nous travaillons également à augmenter notre capacité de dépistage par le biais du développement de nouvelles techniques mais aussi par la multiplication des labos en capacité de les réaliser. Si nous testions entre 4 et 5.000 personnes par jour la semaine dernière, ce chiffre sera porté à 10.000 la semaine prochaine. L’objectif est bien de pouvoir multiplier ce chiffre à brève échéance. »

Un long processus vers la normalité

Après avoir évoqué les mesures de soutien à l’économie du pays, Sophie Wilmès a ponctué son discours par la période de transition qui suivra le confinement.

« Nous devons préparer notre pays à la transition. Car le retour à la normal ne pourra se faire de manière graduellement. Pour ce faire, nous nous entourons d’un groupe de haut niveau d’experts du monde scientifique, économique et social. C’est un long processus de reconstruction qui nous attend. Il est évident qu’il y aura un avant et un après ‘covid-19’, que ce soit dans la manière d’envisager notre rapport aux autres ou que ce soit dans le fonctionnement de notre société, de manière plus générale. »