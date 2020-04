La farine est en pénurie dans les magasins : voici comment la remplacer

Introuvable dans la supérette du coin. En hypermarché ? Cela fait plusieurs jours que vous tentez votre chance. Et même dans le magasin bio le plus proche, rien n’y fait, elle est devenue une denrée rare : la farine.

Alors que la cuisine est devenue la reine des activités en confinement, l’ingrédient essentiel à bon nombre de recettes, surtout en pâtisserie, manque. Pas de panique, il existe bien des alternatives pour que les enfants continuent de mettre la main à la pâte…

La fécule de maïs

Le plus simple pour remplacer la farine consiste à vous rabattre sur la fécule de maïs, du type Maïzena. S’il vous en reste dans les placards, elle allège délicieusement les préparations, comme les gâteaux au chocolat. On peut même préparer une sauce béchamel allégée avec de la maïzena. Dans la majorité des cas, on peut remplacer la même proportion de farine par la fécule de maïs. Et si vous êtes ces chanceux qui possédaient encore de la farine, rien n’empêche de rationner votre dernier paquet en procédant à un moitié-moitié.

La poudre d’amande

Vous vous êtes lancés dans la confection de gâteaux maison depuis que Cyril Lignac vous donne rendez-vous tous les soirs sur M6 ? Il vous reste sans doute de la poudre d’amande. Utilisez-la en complément de fécule de maïs si vous n’avez plus de farine. Ce conseil vaut évidemment pour des préparations sucrées. Toutefois, impossible de l’entrevoir comme unique remplaçant. Non seulement, elle est calorique mais sa mouture n’est pas assez fine pour s’accommoder à toutes les recettes.

Les farines sans gluten type riz, coco, châtaignes, maïs, sarrasin

Les consommateurs qui ont déjà adopté un régime « noglu » le savent : les farines sans gluten s’apprivoisent. Elles ne s’utilisent pas de la même manière que la farine. La règle de base à retenir : les variétés doivent être absolument associées pour peser comme l’équivalent d’une dose de farine. On assemble toujours une farine neutre comme la farine de riz à une farine plus typée, comme la châtaigne. Rien n’empêche d’opérer un assemblage de quatre variétés et/ou d’incorporer de la fécule de maïs.

Les farines originales

Si dans le rayon du magasin tout est vide mais qu’il reste des variétés dont vous ne connaissiez même pas l’existence, ne vous privez pas de tester ces ovnis qui pourraient bien vous surprendre. Il y a la farine de lupin, de sorgho, de chanvre ou même de teff, une graine minuscule en provenance d’Ethiopie. On les associe à une farine de riz ou de sarrasin. On peut y ajouter aussi de la fécule de maïs.

La polenta

Cornbread (pain de maïs couramment consommé aux Etats-Unis), socca, baghrir… La semoule de maïs est déjà souvent utilisée dans nombre de recettes aux saveurs d’ailleurs. Pourtant, la polenta pourrait ne pas seulement se résumer à la célèbre mixture italienne que l’on a l’habitude de préparer dans nos cuisines tricolores. Elle peut facilement remplacer la farine pour confectionner des crèmes dessert, un cake ou des muffins.