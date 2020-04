VIDEO. Les Diables Rouges nous invitent à rester chez nous

Dans une courte vidéo postée sur Twitter, plusieurs Diables Rouges et Red Flames appellent ce samedi la population à respecter les mesures de confinement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

«Chers Belges, chers amis, ensemble, nous avons déjà tant fait, nous avons vécu tant de beaux moments, nous avons gagné tant de matchs ensemble. Maintenant, nous devons aussi lutter ensemble contre le coronavirus», déclare dans un message plusieurs internationaux belges de football, Thibaut Courtois, Thomas Meunier, Jan Vertonghen, Tessa Wullaert et Janice Cayman.

We still need to win this game, Belgium 👊🇧🇪 pic.twitter.com/3QsITAX8gI

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) April 4, 2020