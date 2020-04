Une compagnie lance un concours de chorégraphies à réaliser « de chez soi »

« Montrez-nous que même confinés, vous n’avez pas perdu votre liberté de mouvement: en plein confinement, le Malandain Ballet Biarritz a lancé samedi un concours chorégraphique « de chez soi ».

« Pour rendre le confinement moins déprimant et plus créatif, on vous propose de participer au premier concours chorégraphique de chez vous », affirme dans une vidéo diffusée sur Facebook Martin Harriague, chorégraphe en résidence depuis 2017 dans la compagnie dirigée par Thierry Malandain.

Il a incité ceux qui le veulent à envoyer d’ici au 30 avril une vidéo d’une chorégraphie d’une minute maximum, « en solo, en duo voire même en groupe ».

Cinq chorégraphies seront sélectionnées le 9 mai et diffusées sur les réseaux sociaux. Quant au grand gagnant, il obtiendra un séjour tous frais payés au prochain Festival « Le Temps d’aimer la danse » (11 au 20 septembre 2020), avec un pass pour voir tous les spectacles et une journée de travail avec les 22 danseurs de la compagnie.

Une chaîne YouTube

Sous l’impulsion de son directeur qui a plus de 80 créations à son actif, le Malandain Ballet Biarritz est l’une des rares compagnies en France à soutenir la création de ballets classiques et néoclassiques. Avec 90 spectacles par an en France et à l’étranger, le confinement est un coup dur pour cette petite compagnie.

Elle a été l’une des premières en France à mettre en place dès 2011 une équipe spécialisée en médecine du sport. Durant le confinement, le staff médical de la compagnie propose sur sa chaîne YouTube (Ballet Biarritz Dance Living Lab) des exercices de cardio, de yoga et de gainage.