Ce restaurant reste ouvert uniquement pour un couple de personnes âgées

Aux Etats-Unis, malgré la crise sanitaire, la propriétaire d’un restaurant continue de cuisiner et d’ouvrir les portes de son établissement uniquement pour accueillir un couple de personnes âgées, dont la femme est atteinte de démence.

Aux Etats-Unis, la Louisiane est un foyer importante de l’épidémie de coronavirus et la ville est durement frappée par le virus. L’Etat de La Nouvelle-Orléans a d’ailleurs décrété le confinement dès le 20 mars dernier. Melissa Dykes y tient un petit restaurant. Comme de nombreux autres établissements aux Etats-Unis, elle n’accueille plus de clients à l’intérieur et propose uniquement des plats à emporter. Malgré les risques, l’Américaine a décidé de faire une exception.

Ils fréquentent le restaurant chaque jour depuis deux ans

En effet, la restauratrice ouvre désormais ses portes dans le seul but d’accueillir un seul couple, Bill et Ruth Jordan. Depuis deux ans, ils viennent chaque jour manger dans ce restaurant. Bill ne sait pas cuisiner et pour sa femme, qui est atteinte de démence, cette routine de sortir pour aller manger chez Melissa est importante.

« C’est ce que mon cœur avait besoin de faire »

« C’est important pour Ruth qui nous fassions les mêmes choses sinon elle est perdue », a raconté Bill aux médias américains. Cela tenait également à cœur pour Mélissa de continuer à servir ce couple et de ne pas rompre leur routine quotidienne. « C’est ce que mon cœur avait besoin de faire », raconte-t-elle. De plus, en faisant cela, elle respecte les directives actuelles de l’Etat qui autorisent encore les rassemblements de moins de dix personnes.