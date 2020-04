Une policière découvre une tête de cochon sur sa voiture avant son service

Désagréable découverte pour Laura, une policière britannique, ce jeudi matin. Alors qu’elle comptait prendre sa voiture pour se rendre au travail, elle a découvert que quelqu’un avait placé une tête de cochon sur le capot de cette dernière.

Les faits se sont déroulés à Hackbridge, une banlieue au sud-ouest de Londres. Jeudi matin, alors qu’elle allait travailler, la policière Laura, 24 ans dont 6 au service des forces de l’ordre, a découvert une tête de cochon posée sur son pare-brise, comme le rapporte The Sun.

Une découverte macabre, qui est actuellement étudiée par la police. « En tant que père, je suis en rage. C’est le job qu’elle a toujours voulu faire depuis qu’elle est enfant. Ce que ces personnes ont fait… venir autour de sa maison et placer cette tête sur sa voiture, elle se sent violée. C’est très sinistre. Elle ne se sent plus en sécurité dans sa maison », explique Paul Taylor, son père.

Un homme arrêté

D’après le tabloïd britannique, les forces de l’ordre suspecteraient qu’un jeune homme de 19 ans se trouve derrière cet acte. « Un homme de 19 ans a été arrêté car il était soupçonné d’infraction à l’ordre public en vertu de l’article 4A (causer intentionnellement un harcèlement ou de la détresse). Il est actuellement en détention. Une enquête est en cours pur comprendre les motivations et les circonstances de l’incident », a de son côté détaillé un porte-parole de la police.