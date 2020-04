Confinement : Apprenez à vos enfants à dessiner un Niffleur

En cette période de confinement, J.K. Rowling fait un joli cadeau aux parents et aux fans d’Harry Potter. L’auteure a mis en ligne un site pour les parents, les professeurs et les soignants afin qu’ils puissent amuser et occuper les enfants.

Ce n’était pas un poisson d’avril mais une très belle initiative qu’a annoncé J.K. Rowling ce 1er avril. La maman du plus célèbre sorcier à lunettes de la planète a annoncé le lancement de Harrypotterathome.com (« Harry Potter à la maison »).

Parents, teachers and carers working to keep children amused and interested while we’re on lockdown might need a bit of magic, so I’m delighted to launch https://t.co/cPg0dZpexB pic.twitter.com/i0ZjTplVoU

— J.K. Rowling (@jk_rowling) April 1, 2020