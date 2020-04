Ce samedi, transformez votre salon en salle de gym avec le « Home Gym Day »

Ce samedi 4 avril, Basic-Fit organise le plus grand « Home Gym Day », un événement unique, gratuit et ouvert à tous qui va vous permettre de participer à séances d’entraînement à domicile.

En cette période de confinement, les salles de sports sont fermées. Pourtant, plus que jamais, il est important de garder la forme, d’entretenir son corps mais aussi de se changer les idées. C’est la raison pour laquelle, ce samedi 4 avril, Basic-Fit organise en collaboration avec Decathlon le « Home Gym Day ».

Des cours en ligne gratuits et ouverts à tous

Cet événement gratuit s’adresse à toutes et à tous, aux abonnés Basic-Fit mais aussi à tous les autres internautes. Le principe est simple : entre 10h et 14h, six séances d’entraînements différentes seront diffusées en direct sur YouTube mais aussi sur Facebook et Instagram. Au programme : des cours de yoga, booty, musculation, HIIT, abdos et même une séance spéciale pour les enfants (à 12h15). Tous ces exercices sont donnés par les meilleurs entraîneurs de Basic-Fit. Les cours sont en anglais mais sont très faciles à suivre, donc pas de panique.

« Le but de cet événement de gym à domicile est de motiver tout le monde à s’entraîner ensemble. Parce que faire les choses ensemble est plus amusant, et cela nous aidera aussi à oublier un moment la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes impatients de réunir des sportifs de toute l’Europe grâce au fitness, parce qu’ensemble, nous sommes plus forts. », détaille Erica van Vonderen-Hahn, directrice du marketing international chez Basic-Fit.

Retrouvez le programme des cours et toutes les informations sur https://www.basic-fit.com/fr-be/04-04-2020/homegymday