Les épisodes de Top Chef vont aussi être raccourcis

Après The Voice France et Koh-Lanta, c’est au tour de Top Chef de proposer aux téléspectateurs des épisodes plus courts que d’habitude.

Les fidèles de The Voice France et de Koh Lanta ont déjà pu le constater ces dernières semaines, leurs émissions favorites ont été coupées et raccourcies. C’est désormais au tour de Top Chef d’être raboté. En effet, tous les épisodes ont déjà été enregistrés mais le montage n’avait pas encore été finalisé.

« À cause du contexte actuel relatif au coronavirus, nous devons nous organiser. Nous avons installé des stations de montage au domicile de chaque monteur pour que « Top chef » puisse continuer malgré le confinement. Nous travaillons d’arrache-pied pour trouver des solutions et terminer les montages jusqu’à la finale, mais cela prend du temps. », a expliqué la directrice des programmes de Studio 89 à nos confrères de Ciné Télé Revue.

Pour maintenir le programme à l’antenne jusqu’à la finale, dès le 13 avril, les épisodes diffusés sur RTL-TVI en Belgique seront réduits d’une heure. Pour l’instant, seuls quelques épisodes sont concernés. « Cette décision a été prise dans l’intérêt des téléspectateurs pour qu’ils puissent suivre l’émission jusqu’à son issue », a indiqué M6.