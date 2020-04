La Pro League préconise l’arrêt du championnat, Bruges serait champion

Le conseil d’administration de la Pro League recommande l’arrêt immédiat de la Jupiler Pro League (D1A), suspendue depuis la mi-mars en raison de la pandémie de coronavirus.

Sous réserve de validation par l’assemblée générale de la Pro League -convoquée pour le mercredi 15 avril-, cela implique que le Club de Bruges serait sacré champion de Belgique.

Le championnat de D1A a été arrêté après la 29e des 30 journées de la phase classique. Le football belge est suspendu jusqu’au 1er mai à cause de la pandémie de Covid-19 et mercredi, l’UEFA a annoncé donner plus d’un mois supplémentaire, jusqu’au 3 août, aux compétitions nationales afin qu’elles puissent aller à leur terme.

Le conseil d’administration de la Pro League préconise toutefois de mettre un terme immédiatement au championnat et de rendre définitif le classement actuel. La dernière journée de la phase classique et les playoffs ne seraient donc pas disputés. Par conséquent, le Club de Bruges, leader du championnat, serait sacré champion de Belgique.

« A l’unanimité »

« Le conseil d’administration a décidé à l’unanimité qu’il n’était pas souhaitable, quel que soit le scénario envisagé, de poursuivre la compétition après le 30 juin », indique la Pro League dans un communiqué.

« Compte tenu des éléments ci-dessus, le conseil d’administration a formulé un avis unanime à l’assemblée générale afin de ne pas reprendre les compétitions de la saison 19-20 et d’accepter le classement actuel de la Jupiler Pro League comme classement final (sous réserve des décisions de la Commission des licences) ».

Pour ce qui concerne la relégation en D1B, un groupe de travail doit être mis sur pied, une proposition qui doit aussi être validée par l’assemblée générale de la Pro League, où les 24 clubs professionnels du pays disposent d’une voix.

Un groupe de travail a été créé pour examiner les problèmes sur le plan sportif et les implications financières de cette décision. Il se penchera sur la relégation et la montée, la distribution des tickets européens et la préparation de la prochaine saison.

Ce groupe de travail doit aussi se pencher sur la finale de la Coupe de Belgique et la finale retour de la Proximus League (D1B).

La finale retour de la D1B entre le Beerschot et Oud-Heverlee Louvain n’a pu être disputée en raison de la crise du Covid-19.

La finale de la Coupe de Belgique entre le Club de Bruges et l’Antwerp, qui devait se dérouler le 22 mars, a égémement été reportée.