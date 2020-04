Il y a désormais plus d’un million de cas de coronavirus dans le monde

Le cap symbolique d’un million de cas officiellement déclarés de nouveau coronavirus dans le monde a été franchi jeudi vers 20h, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de sources officielles.

Au moins 1.000.036 cas d’infection, parmi lesquels 51.718 décès, ont été détectés dans 188 pays et territoires, notamment aux Etats-Unis (234.462 cas, dont 5.607 morts), où la pandémie progresse actuellement le plus rapidement, en Italie (115.242 cas), pays le plus durement touché en nombre de décès avec 13.915 morts, en Espagne (110.238 cas, dont 10.003 morts) et en Chine (81.589 cas, dont 3.318 morts), berceau de la pandémie.

Le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas graves.