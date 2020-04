En Angleterre, une jeune femme ambulancière a reçu un vibrant de la part de tous ses voisins alors qu’elle s’apprêtait à aller travailler.

Tayla Porter est ambulancière dans le comté du Hampshire. Comme tous les soignants et les soignantes, elle croule sous le travail. Pour la soutenir, ses parents et sa petite sœur ont demandé à tous les habitants de la rue de lui faire une petite surprise.

Aux alentours de 16h, alors que la jeune femme de 22 ans sortait de chez elle pour aller travailler, elle a été accueillie par les applaudissements de tous ses voisins. En voyant cet accueil, Tayla a été submergé par l’émotion et a fondu en larmes. Pour se remettre de ses émotions, quelques friandises l’attendaient également sur le toit de sa voiture.

Les images particulièrement émouvantes de cette belle initiative de tout un quartier ont été vue plus de 2,5 millions de fois sur Twitter.

This paramedic in the UK received a coordinated standing-ovation, round of applause, and heartfelt “thank you” from her neighbors as she leaves her house for another grueling nightmare shift at the hospital.

It brings her to tears.

Humanity.🌎❤️ pic.twitter.com/ITdqPzPvZm

— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) March 29, 2020