Une Américaine dit adieu à ses six enfants via un talkie-walkie

Six frères et soeurs ont eu la douloureuse expérience de devoir dire adieu à leur mère atteinte du Covid-19 via un talkie-walkie, selon le site Buzzfeed.

Sundee Rutter n’avait que 42 ans lorsqu’elle s’est éteinte. Elle venait à peine de surmonter un cancer du sein après une année de lutte lorsqu’on lui a diagnostiqué le coronavirus.

Elijah Ross-Rutter et ses cinq frères et sœurs ne pouvaient la voir que de l’extérieur de la chambre d’hôpital étant donné le haut degré de contagion. C’est donc via un talkie-walkie qu’ils ont communiqué pour la dernière fois.

« Je lui ai dit que je l’ai­mais… qu’elle ne devait pas s’inquié­ter pour les enfants« , a expliqué Elijah.

Veuve depuis 2012, elle élevait en effet seule ses six enfants, âgés de 13 à 24 ans. Cette habitante de Marys­ville dans l’État de l’Ohio, aux Etats-Unis, était « gentille, belle, atten­tion­née et maladroite », ont expliqué ses enfants, mais « surtout toujours posi­tive et nous faisant passer avant elle-même ».

Cette histoire a profondément bouleversé le pays à tel point qu’une collecte a déjà atteint près de 275.000 $. « C’est fou tout l’amour et le soutien que nous rece­vons des gens », a déclaré Tyree Rutter qui prévoit d’assurer un logement à toute la famille. « Cela montre bien l’im­pact qu’a­vait ma mère sur la commu­nauté. »