Pour la première fois, un loup a traversé le canal Albert

WOLF IN BETONCENTRALE (VIDEO 1)Meer wolf op Welkom Wolf en op www.welkomwolf.beOp 31 maart 2020 in de vroege ochtend troffen de medewerkers van een betoncentrale in Herentals een wolf aan binnen de omheining van hun bedrijf. Meteen werd de poort geopend zodat de wolf zijn zwerftocht zou kunnen verderzetten. En dat deed hij (of zij)! Een paar uur later was de wolf al het Albertkanaal over, klaar om de rest van Europa te gaan verkennen! Welkom Wolf!

Posted by Welkom Wolf on Tuesday, March 31, 2020